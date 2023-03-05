İzmir'de eski karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı Güncel Haberler İzmir'in Torbalı ilçesinde, çocuklarını görmek için polis refakatinde eve gelen eski karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde, çocuklarını görmek için polis refakatinde eve gelen eski karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı. 7 Eylül Mahallesi'nde eski eşi Aslı A'yı (30) bıçakla öldüren M.A'nın (35), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Aslı A. (30) dün, velayeti boşandığı M.A'da (35) olan çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde, eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu göğsünden yaralanmıştı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına almış, 3 çocuk annesi Aslı A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenilmişti. Kaynak: AA / Güncel Torbalı Eylül İzmir Güncel Haberler

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