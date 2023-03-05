Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de eski karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'de eski karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çocuklarını görmek için polis refakatinde eve gelen eski karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çocuklarını görmek için polis refakatinde eve gelen eski karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

7 Eylül Mahallesi'nde eski eşi Aslı A'yı (30) bıçakla öldüren M.A'nın (35), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aslı A. (30) dün, velayeti boşandığı M.A'da (35) olan çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde, eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu göğsünden yaralanmıştı.

Polis memurları, şüpheliyi gözaltına almış, 3 çocuk annesi Aslı A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Torbalı Eylül İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title