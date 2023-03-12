İzmir'de eski eşini ve kayınvalidesini tabancayla yaralayan kişi aranıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini ve kayınvalidesini tabancayla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan kişi, polis ekiplerince aranıyor.

Alınan bilgiye göre D.Y, eski eşinin yaşadığı, kayınvalidesinin Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada eski eşi S.G. ve kayınvalidesi A.G. ile tartışan D.Y, her ikisini de tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, S.G'yi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, A.G'yi de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

A.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan eski eşi yakalamak için çalışma başlattı.