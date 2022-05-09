İzmir'de eski eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Haberler

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İzmir'de eski eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de eski eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Ozan Baştosun, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Aralık 2020'de Hasan Ozan Baştosun, eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı iş yerinin önünde tabancayla öldürmüştü.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Hasan Ozan, Karabağlar, İzmir, Güncel, Haberler

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