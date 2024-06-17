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İzmir'de eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen kızın cenazesi toprağa verildi

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız, bıçaklanarak öldürüldü. Cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülen aynı yaştaki kızın cenazesi toprağa verildi.

Yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan H.Ç.Ç'nin cenazesi, Gümüşpala Merkez Camisi'ne getirildi.

H.Ç.Ç'nin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazede kızın annesi, babası ve yakınları gözyaşı döktü.

Olay

Hasan Mahallesi'nde önceki akşam H.Ç.Ç, babası İ.U.Ç'nin evinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartışmış, U.E.Y. kızı bıçaklayarak kaçmıştı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Birimi ekipleri, şüpheliyi suç aleti bıçakla yakalamış, hayatını kaybeden kız çocuğunun babası da savcının talimatıyla gözaltına alınmıştı.

U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğü için kızı bıçaklayarak kaçtığını söylediği öğrenilmişti.

Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrıldığını ve yalnız yaşadığını, annesi ile kalan kızının kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini, çocuklar eve geldiklerinde baş başa konuşmaları için dışarı çıktığını ve döndüğünde kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba İ.U.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, U.E.Y ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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