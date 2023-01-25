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İZMİR'DE EŞİNİN TABANCAYLA VURDUĞU KADIN AĞIR YARALANDI

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İZMİR'in Buca ilçesinde Gizem A. (28), tartıştığı eşi K.A. tarafından tabancayla vuruldu.

İZMİR'in Buca ilçesinde Gizem A. (28), tartıştığı eşi K.A. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Gizem A. hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 2903 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Gizem A. ile eşi K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından Gizem A., eşi tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gizem A., ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gizem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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