İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler İzmir'in Torbalı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, E.E. (36), Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Perihan E. (32) ile buluştu. Bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.E, Perihan E'yi önce darbetti, ardından tabancayla ateş edip kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Perihan E'nin bacağından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli E.E'yi yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Ayrancılar Torbalı İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.