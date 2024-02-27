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İzmir'de Eşinin Bıçakladığı Kadın Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir iş görüşmesinden çıkan Özlem Ç., ayrı yaşadığı eşi tarafından sokakta bıçaklanarak yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. Zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde eşinin sokakta bıçakla yaraladığı kadın, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir iş görüşmesinden çıkan Özlem Ç. (44), Mimar Sinan Caddesi Doğa Parkı önünden geçtiği sırada olay yerine gelen ayrı yaşadığı eşi A.Ç (48) ile tartıştı.

A.Ç'nin sokakta bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı Özlem Ç, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı A.Ç, polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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