İzmir'de Eşini Vuran Şüpheli Kendini de Yaraladı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı eşini tabanca ile ayağından vuran şüpheli, daha sonra aynı tabanca ile kendi bacağına ateş etti. Yaşanan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından ikna edilen şüpheli ve rehin aldığı eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında 1620/39 sokak Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı yakınında meydana geldi. C.U. (40), yönetimindeki 35 AYJ 298 plakalı otomobille seyir halindeyken, yanında bulunan ve bir süredir geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Ç.U. (31) ile tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan gerginlik sırasında C.U. yanında bulunan tabanca ile Ç.U.'yu bacağından yaraladı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDEN İNİP TABANCA İLE KENDİSİNİ DE YARALADI

Polis ekiplerini gören C.U., tabanca ile otomobilden dışarıya çıktı. Bir süre tabancayı başına doğrultan C.U., daha sonra kendi bacağına ateş etti. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) C.U.'yu ikna etmeye çalıştı. Bir süre direnen C.U., sonra ikna olarak rehin aldığı eşini serbest bırakıp, tabancayı teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralı çiftten Ç.U.'yu Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne, C.U.'yu ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüpheli C.U.'nun kendi başına tabanca dayayıp bir süre direndiği ve daha sonra kendi bacağına ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı C.U., tabancayı başına doğrultuyor ve bir süre hareket ediyor, daha sonra C.U. eşinin gözü önünde tabancayı bacağına doğrultup ateşliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK- Mert CONA/İZMİR,