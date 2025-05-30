İzmir'de Eşini Vuran Kadın Tutuklandı

İzmir'de Eşini Vuran Kadın Tutuklandı
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İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kocasını tabancayla vurarak öldüren kadın, tutuklandı. Olayın ardından, kocanın ölümünde şüpheli olarak gözaltına alınan çiftin kızı ve nişanlısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kocasını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Tınaztepe Mahallesi'nde önceki gün Ömer K'nin (44) öldürülmesine ilişkin şüpheli F.K'nin (40) saklanmasına yardım ettiği iddia edilen çiftin kızı A.N.K. (18) ve kızın nişanlısı A.K. (22) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kadının ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü söylediği, çıkan tartışma sonrası eşine ait ruhsatsız tabancayla cinayeti işlediğini belirttiği öğrenildi.

Olay

Konak ilçesinde önceki gün Tınaztepe Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 5'inci katında F.K. ile eşi Ömer K. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda kadın, eşine tabancayla ateş etmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ömer K'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, cinayetin ardından kaçan kadın, saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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