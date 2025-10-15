Haberler

İzmir'de Eşini Tabancayla Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Eşini Tabancayla Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde, 70 yaşındaki R.T., eşini tabancayla öldürdükten sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerinde yapılan kontrolde, 69 yaşındaki İzadiye T'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. R.T. gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Rafetpaşa Mahallesi'nde oturan R.T. (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İzadiye T'nin (69) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili şüpheli R.T, suç aleti tabancayla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzadiye T'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.