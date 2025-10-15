İzmir'de Eşini Tabancayla Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde, 70 yaşındaki R.T., eşini tabancayla öldürdükten sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerinde yapılan kontrolde, 69 yaşındaki İzadiye T'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. R.T. gözaltına alındı.
Rafetpaşa Mahallesi'nde oturan R.T. (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İzadiye T'nin (69) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili şüpheli R.T, suç aleti tabancayla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İzadiye T'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel