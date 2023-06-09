İzmir'de eşini pompalı tüfekle öldüren kişi intihar etti
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, komşularının ihbarı üzerine Hürriyet Mahallesi'ndeki eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde yapılan incelemede Mustafa Yılmaz'ın (43) pompalı tüfekle eşi Nermin Yılmaz'ı (40) öldürüp intihar ettiği belirlendi.
Cenazeler, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel