İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye çıkarıldı.

Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'ta 10 Nisan'da bir iş merkezinin 3. katındaki iş yerinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı (19) bıçaklayarak öldüren zanlı İ.K'nin (31) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan genç kadının cenazesinin ise Aydın'ın Söke ilçesi Özbey Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Bir kağıt fabrikasında işçi olarak çalışan İ.K. ile Zehra Kalmaz'ın kasım ayında evlendikleri, kadının, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemenin aldığı koruma kararı kapsamında bir süre sığınma evinde kaldığı, olay günü de çiftin kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden İ.K. (31), eşi Zehra Kalmaz'ı (19) öldürdüğünü anlatmıştı. Zanlının, ihbarı üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Kalmaz'ın cansız bedenini bulmuştu.