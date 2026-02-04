Mahkeme, eş cinayetinde sanığın adliyeye bıçakla gelmesini "öldürme kastı" olarak değerlendirdi

İzmir'de eşini adliyenin önünde bıçaklayarak öldüren, 5 kişiyi de yaralayan Alaattin Keçkin'in ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanık Alaattin Keçkin (30) ile maktul Neşe Keçkin'in (25) 2 Kasım 2023'te boşanma davası için Seferihisar Adliyesi'ne geldikleri, sanığın adliye önünde tartıştığı maktulün kardeşi Levent Tavcı'yı (27) bıçakladığı, anne Sevda ve baba Mehmet Tavcı'ya da hamlelerde bulunduğu kaydedildi.

Tavcı ailesinin saldırıdan kaçmasının ardından sanığın bıçakla eşine saldırdığı, Neşe Keçkin'in de adliyenin önüne doğru kaçtığı ifade edildi.

Keçkin'in eşini bıçak darbesiyle öldürdüğü, kavgayı ayırmaya gelen polis memurlarının da olayda yaralandığı belirtildi.

Adliyeye yalnız gelmesini söylemiş

Mahkeme, sanıkla maktulün boşanma aşamasında olduklarını, bu süreçte sanığın maktule karşı husumet beslediğini, olay öncesinde sürekli küfür ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanığın, olay günü maktul ile telefonla görüşerek adliyeye yalnız gelmesini söylediği, bıçakla girilemeyeceği herkes tarafından bilinen adliye binasına bıçakla geldiği, bu durumda sanığın adliyeye boşanma işlemleri için değil, öldürmek amacıyla geldiğinin anlaşıldığı, katılanların ve polis memurlarının engellemesine rağmen eyleminden vazgeçmediği, maktulün kurtulmak için adliye binasına koştuğu, sanığın da maktulün peşinden giderek defalarca kez hayati bölgelerini hedef alarak maktulü bıçakladığı sabittir."

Maktulün tasarlanarak öldürülmesinin sabit olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, sanığın öldürmeye elverişli bıçakla müştekiler Levent, Sevda ve Mehmet Tavcı'ya yönelik birden fazla kez hayati bölgelere hamlede bulunduğu ifade edildi.

Sanığın, kolluk müdahalesinin olmaması durumunda da eylemini sürdürmekte kararlı olduğunun değerlendirildiği, bu fiillerin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Sanığa maktule karşı eylemlerinden dolayı cezasında indirim yapılmadığı, müştekiler Levent ve Mehmet Tavcı'ya yönelik eylemlerinden dolayı karşılıklı fiziki müdahalelerin dikkate alınarak sınırlı şekilde haksız tahrik hükümlerinin uygulandığı kaydedildi.

Olay ve dava süreci

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2 Kasım 2023'te Alaattin Keçkin, boşanma davası açmak için buluştukları adliyenin önünde eşi Neşe Keçkin'i öldürmüş, kayınbiraderi, kayınvalidesi, kayınpederi ile olaya müdahale eden 2 polisi yaralamıştı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 13 Kasım 2025'teki karar duruşmasında sanığa, "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Sevda Tavcı'ya yönelik "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis, kayınbiraderi Levent Tavcı'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl hapis, kayınpederi Mehmet Tavcı'ya yönelik "kasten yaralama" suçundan 1 ay 3 gün hapisle cezası verilmişti.

Keçkin ayrıca polis memurlarına "zincirleme görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.