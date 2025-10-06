Haberler

İzmir'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Ahmet Güral Tutuklandı

İzmir'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Ahmet Güral Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde, Ahmet Güral, tartışma sonucu eşi Serpil Güral'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Güral'ın, Serpil Güral'ın kendisini aldattığı iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi. Serpil Güral'ın daha önce kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde eşi Serpil Güral'ı (45) bıçaklayarak öldüren Ahmet Güral (48) tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbn-i Sina Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Güral ve eşi Serpil Güral arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ahmet Güral, tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Güral'ı bıçakladı. Serpil Güral'ın feryatlarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Serpil Güral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serpil Güral'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ahmet Güral, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli eş Güral, emniyetteki ilk ifadesinde eşini kendisini aldattığı için çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Güral, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Serpil Güral'ın geçen 22 Eylül'den itibaren kocası için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Avukat kurşun yağmuruna tutulmuş! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde

Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.