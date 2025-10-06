İzmir'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Ahmet Güral Tutuklandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde eşi Serpil Güral'ı (45) bıçaklayarak öldüren Ahmet Güral (48) tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbn-i Sina Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Güral ve eşi Serpil Güral arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ahmet Güral, tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Güral'ı bıçakladı. Serpil Güral'ın feryatlarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Serpil Güral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serpil Güral'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ahmet Güral, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli eş Güral, emniyetteki ilk ifadesinde eşini kendisini aldattığı için çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Güral, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Serpil Güral'ın geçen 22 Eylül'den itibaren kocası için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.