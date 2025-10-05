Haberler

İzmir'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Adam Gözaltına Alındı

Menderes ilçesinde Ahmet G. adlı kişinin karısı Serpil G.'yi bıçaklayarak öldürmesi sonucu gözaltına alındığı bildirildi. Olay, çiftin tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Serpil G., 2 çocuk annesi ve kocası için daha önce uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

İzmir'in Menderes ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Görece Mahallesi'nde Ahmet G. (48) ile eşi Serpil G. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G, karısını bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Ahmet G, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Serpil G'nin 2 çocuk annesi olduğu, 22 Eylül'de kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
