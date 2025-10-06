Haberler

İzmir'de Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde tartışma sonucu karısını bıçakla öldüren Ahmet G gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Serpil G'nin daha önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Görece Mahallesi İbni Sina Sokak'taki bir apartmanda, tartıştığı eşi Serpil G'yi (45) bıçaklayarak öldüren Ahmet G'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün çıkan tartışmada Ahmet G, karısını bıçakla yaralamış, Serpil G. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Serpil G'nin 2 çocuk annesi olduğu, 22 Eylül'de kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.

AA / Günay Pabuşçu - Güncel
