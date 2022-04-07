İzmir'de eşini baltayla öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İZMİR (AA) - İzmir'de, eşini baltayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakkında cumhuriyet savcısı "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası ile cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Melihcan P. ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Sanık Y.P. ve avukatı duruşmada yer almadı.

Müşteki avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiklerini belirterek, "Sanık avukatı süre alarak dosyayı sürüncemede bırakıyor. Dosyanın bir an evvel karara çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli de dosyanın tekamül ettiğini artık kararı beklediklerini söyledi.

Öldürülen Sevgi P'nin oğlu Melihcan P. ise "Bu zamana kadar kardeşlerim ve ablam yorulduk. Mahkemenin en kısa sürede kararını vermesini istiyoruz." dedi.

İddia makamı, sanığın "eşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Buca ilçesinde 26 Kasım 2019'da meydana gelen olayda Sevgi P, eşi Y.P. tarafından oturdukları evde baltayla öldürülmüştü.