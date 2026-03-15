İzmir'de eşini balkondan attığı iddia edilen koca tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi Aylin G.'yi apartmanın 4. katından atmakla suçlanan Okan G. tutuklandı. Olayda Aylin G. yaralandı ancak hayati tehlikesi yok. Aylin G.'nin, uzun süredir kocasından şiddet gördüğü ve çocuklarının devlet korumasında olduğu bildirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde karısını apartmanın 4. katındaki balkondan attığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Mart'ta arkadaşları A.G'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde bir araya gelen Aylin G. (30) ve eşi Okan G. (34) arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra Aylin G, 4. kattaki evin balkonundan bir otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

Ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Okan G, eşini balkondan attığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalandı.

Aylin G'nin kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu, bir süredir ailesinin yanında kaldığı öğrenildi.

Çiftin çocuklarının ise devlet korumasında olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Araçlarda multimedya kullanımına ilişkin yaptırımlar yeni yönetmeliğe kadar durduruldu

Araçlarda multimedya kullanımına ilişkin yeni karar
Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada

Bu kaza değil, resmen cinayet!
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı

Golü bile gölgede bırakan olay!
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Gönlünü milli yıldızımıza kaptırdı!
Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada

Bu kaza değil, resmen cinayet!
Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

Icardi'den boşanır boşanmaz hemen yeni sevgili yaptı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler