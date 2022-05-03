İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan yabancı uyruklu kadın öldü - Haberler

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İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan yabancı uyruklu kadın öldü

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
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İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan yabancı uyruklu kadın öldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

Aktepe Mahallesi 122. Sokakta R.M. henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı eşi M.M. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından M.M., üzerindeki silahla eşi R.M'ye ateş etti.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde R.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan M.M. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

Gaziemir, Polis, İzmir, Güncel, Haberler

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