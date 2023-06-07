İzmir'de Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Kız Kardeşi: Ablam Evliliği Boyunca Şiddet Gördü

İZMİR'de, 4 yaşındaki kızının gözü önünde, şiddet gördüğü eşi tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Recibe Koluman'ın (39) kız kardeşi Yasemin Aksoy (28), ablasının evliliği boyunca şiddet gördüğünü dile getirdi. Son yıllarda ablasına uygulanan şiddetin arttığını söyleyen Aksoy, "4 çocuk geride kaldı. Bir hayatı bitirdi. En ağır cezayı alması istiyorum. Vahşice öldürmüş, gidip teslim olup suçunu kabul etmiş. Hiçbir indirimden faydalanmamasını istiyorum" dedi.

Olay, 28 Nisan günü saat 08.00 sıralarında, Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tezgahtar olarak çalıştığı fırına gitmek için yanına aldığı en küçük kızı ile evinden çıkan 4, 9, 13 ve 15 yaşlarında 4 çocuk annesi Recibe Koluman'ı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi inşaat işçisi Kutbettin Koluman (50) takip etti. Bir süre sonra belinden tabancasını çıkartan Kutbettin Koluman, arkasından yaklaştığı Recibe Koluman'ın başına ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Recibe Koluman'ın öldüğünden emin olmak isteyen Kutbettin Koluman, yaklaşıp, çocuğunun gözü önünde 2 el daha baş kısmına ateş ederek koşarak uzaklaştı. Silah sesini duyup sokağa çıkan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Recibe Koluman'ın öldüğü belirlendi. Kutbettin Koluman, aynı gün Boğaziçi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Recibe Koluman ise memleketi Mardin'de toprağa verildi.

Aksoy, "Ablama bayram ziyaretine gittiğimde Kutbettin Koluman'ın kendilerine zarar verebileceğinden korktuğumu söyledim. 'Korkma yapamaz' dedi. KADES uygulaması kullandığını eve yakınlaştığında hemen polis çağıracağı için endişe etmediğini söyledi. Ayrıca sokaktakilerin de katili tanıdığını, uzaklaştırma olduğunu için hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Ablama silah fotoğrafı da göndermiş. Olay günü de takip etmiş. Kızıyla yürürken, peşinden gelen eşini fark etmediği için arkasından gelip, ateş etmiş. Yanına gelip, yaşadığını fark edince bu kez başına ateş ediyor. 4 çocuk geride kaldı. Bir hayatı bitirdi. En ağır cezayı alması istiyorum. Vahşice öldürmüş, gidip teslim olup suçunu kabul etmiş. Hiçbir indirimden faydalanmamasını istiyorum."