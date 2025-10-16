İzmir'de Eş Zamanlı Operasyonda 173 Aranan Kişi Yakalandı

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 173 kişi, 100 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Operasyonda görev alan 208 polis, belirlenen 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan şüpheli olarak aranan 173 kişi yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.