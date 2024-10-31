Üye Girişi
Haberler

İzmir'de emniyet ve jandarma teşkilatına 988 yeni araç tahsis edildi

İzmir'de emniyet ve jandarma teşkilatına 988 yeni araç tahsis edildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 988 yeni aracın teslimi gerçekleştirildi.

İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 988 yeni aracın teslimi gerçekleştirildi.

Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, vatandaşın huzur ve güvenliği için suç ve suçluyla mücadelede çağın gerektirdiği her türlü teknik, araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılması gerektiğini belirtti.

Elban, İçişleri Bakanlığı, valilik ve İzmirli hayırseverlerin desteğiyle motosiklet, panelvan, minibüs, kamyon, ATV ve SUV sınıfı otomobiller olmak üzere toplam 988 aracın alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Polisimiz ve jandarmamızın, bu araçları vatandaşımızın huzur ve güvenliği için kullanırken kazasız belasız kullanmalarını ve huzur içerisinde görev yapmalarını diliyorum. Araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bu güzel araçların teşkilatlarımıza kazandırılması nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve İzmirli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından dua edildi.

Program, protokol heyetinin araçları görev yerine uğurlamasıyla sona erdi.

Törene İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

izmir

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat

 Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

Bildiği bir şey olmalı! Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 31 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.