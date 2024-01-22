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İzmir'de Emekliler Maaş Zamlarını Protesto Etti

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İzmir'de Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi üyeleri, maaşlarına yapılan zamları metroda protesto etti. Emekliler, yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, 31 Mart seçimlerinde hesap sorulmasını istedi.

KERİM UĞUR

İzmir'de işçi emeklileri, maaşlarına yapılan zamları metro araçları içinde protesto etti. Metro içinde yolculara bildiri dağıtan emekliler, yaşadıkları sıkıntıları da anlattı. Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi üyesi İbrahim Yılmaz eylem sonrası yaptığı açıklamada, "Emekliler gerçekten şu anda açlık sınırının çok çok altında yaşamaya çalışıyorlar. Emekliler artık evine yumurtayı, peyniri, zeytini, eti almayı unuttu. 16 milyon emekliye çağrımızdır. Lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar. 31 Mart'ta oy kullanırken de 10 bin lirayı reva görenlerden hesabını sorsunlar" dedi.

İzmir'de Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi üyeleri, maaşlarına yapılan zamları Fahrettin Altay-Evka3 metrosu içerisinde protesto etti. Yaşadıkları sıkıntıları metroda yolcukluk yapan yurttaşlara anlatan emekliler, 31 Martta emeklilere yapılan bu zammın hesabının sorulmasını istedi.

EMEKLİLERE ÇAĞRI: "31 MARTTA HESABINI SORUN"

Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi üyesi İbrahim Yılmaz, "Türkiye'de 16 milyon emekli var. Ama emekliler gerçekten şu anda açlık sınırının çok çok altında yaşamaya çalışıyorlar. Emekliler artık evine yumurtayı, peyniri, zeytini, eti almayı unuttu. Emeklilerimizin çoluğu çocuğu destek olmasa emeklilerimiz artık evden çıkamayacaklar. Biz diyoruz ki 'biz emekliler insanca yaşamak istiyoruz. Bizler de sağlık hizmetlerini ücretsiz almak istiyoruz.' Ama maalesef iktidar 16 milyon emeklinin sesini duymak istemiyor. Emekliler sanki bu ülkede bir onlara yükmüş gibi davranıyorlar. Oysa 16 milyon emekli bu ülkede 30-35 yıl hizmet etti bu ülkeye. Bizler de bu ülkenin insanlarıyız. Biz de bu ülkemizi seviyoruz. Bize ama biz de insanca yaşamak istiyoruz. Bu nedenden dolayı bugün ya dağıttığımız bu bildiriden dolayı bütün metrolarda bütün çevrede dostlarımızdan çok güzel sonuçlar aldık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ama şu çağrıyı da yapıyoruz. 31 Mart'ta sana 10 bin lirayı reva görene sandıkta mutlaka hesabını sorun diyoruz. 16 milyon emekliye çağrımızdır. Bu lütfen ellerini vicdanına koysunlar. 31 Mart'ta oy kullanırken de 10 bin lirayı reva görenlerden hesabını sorsunlar diyoruz" dedi.

"BİZLER İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi Başkanı Ayşe Ekşioğlu ise "Memurların maaşları 20 bin lira oldu. Bu maaşlar gerçek enflasyon rakamları üzerinden hesaplanıp zam yapılmalı. Bizler insanca yaşamak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz " diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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