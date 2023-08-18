İzmir'de emekli polis memuruna bıçaklı saldırı
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İzmir'in Konak ilçesinde emekli bir polis memuru, parası gasbedilerek bıçaklandı ve yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan polis memurunun durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde parası gasbedilen ve bıçakla yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırıldı.
Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde emekli polis memuru M.R.A. (69) arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
Sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan M.R.A'nın parası gasbedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.R.A, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.