İzmir'de emekli polis memuruna bıçaklı saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde emekli bir polis memuru, parası gasbedilerek bıçaklandı ve yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan polis memurunun durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.