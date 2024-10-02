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İzmir'de Emekli Maaşını Gasbeden Zanlı Yakalandı

İzmir'de Emekli Maaşını Gasbeden Zanlı Yakalandı
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İzmir'de 75 yaşındaki H.K.'yı darbederek ATM'den çektiği emekli maaşını gasbeden 35 yaşındaki M.E. güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Olay sonrası yapılan operasyonla tutuklandı.

İZMİR'de H.K.'yı (75) darbedip ATM'den çektiği emekli maaşını gasbeden M.E. (35) operasyonla yakalandı. Gasp anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi'nde meydana geldi. ATM'den emekli maaşını çeken H.K.'yı darbedip, elindeki 5 bin TL'yi gasbeden şüpheli, kaçtı. H.K.'nın şikayeti sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti. Önceki gün belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E.'yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.E. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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