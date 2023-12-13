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İzmir'de Emekli Astsubay Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Balçova ilçesinde emekli astsubay Turgut Aktaş, yemeğin yangın çıkarması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Aktaş'ı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde emekli astsubay Turgut Aktaş (81), ocağa koyduğu tenceredeki yemeğin yangın çıkarması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Eğitim Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 3'üncü katında yalnız yaşadığı öğrenilen emekli astsubay Turgut Aktaş, yemek yapmak için ocağa tencere koydu. Tencerenin alev alması sonucu evde yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde çıkan küçük çaplı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun dumana maruz kalan Aktaş'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerine teslim edilen Aktaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Emekli astsubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aktaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Turgut Aktaş'ın 10 yıl önce eşini kaybettiği ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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