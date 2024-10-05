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İzmir'de Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı, 2 Kişi Ağır Yaralandı

İzmir'de Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı, 2 Kişi Ağır Yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, elektrikli bisiklet ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Ocaklı Mahallesi Birgi Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ödemiş- Birgi Mahallesi istikametinde seyir halinde olan L.Ö. yönetimindeki 35 CFN 588 plakalı motosiklet, M.D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yolun karşısına dönmeye çalışan elektrikli bisikletin motosiklet ile çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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