Haberler

İzmir'de Elektrikli Bisiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan Suriye uyruklu Muhammed A. hastanede yaşamını yitirdi. Olayda bisiklet sürücüsü Osman H. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde dün pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazadan sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed A. (46), yaşam mücadelesini kaybetti.

Ahmed'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dün akşam E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı pikap, Gökdere Caddesi'nde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman H'nin (37) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpışmış, sürücü Osman H. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan elektrikli bisikletteki Muhammed A, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, pikap sürücüsü E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Komşuda sürpriz operasyon! ABD o terör örgütünü vurmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

Son anda kararını değiştirince ölüme gitmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.