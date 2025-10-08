İzmir'de Elektrikli Bisiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan Suriye uyruklu Muhammed A. hastanede yaşamını yitirdi. Olayda bisiklet sürücüsü Osman H. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde dün pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kazadan sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed A. (46), yaşam mücadelesini kaybetti.
Ahmed'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Dün akşam E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı pikap, Gökdere Caddesi'nde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman H'nin (37) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpışmış, sürücü Osman H. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazada yaralanan elektrikli bisikletteki Muhammed A, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, pikap sürücüsü E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.