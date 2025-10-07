Haberler

İzmir'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

İzmir'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Osman Haciali hayatını kaybetti, yolcu konumundaki M.A. ağır yaralandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Suriye uyruklu Osman Haciali (33) hayatını kaybetti, yolcu konumunda bulunan Suriye uyruklu M.A. da ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gökdere Caddesi'nde meydana geldi. E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Osman Hacıali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı

Filistin'i tanıdılar ama, İsrail'e silah satışları rekor kırdı
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüksemburg, Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı

Bir Avrupa ülkesi daha Filistin Devleti'ni tanıdı
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.