İzmir'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

İzmir'ın Bornova ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile kamyonet çarpıştı. Suriye uyruklu elektrikli bisiklet sürücüsü Osman Hacıali hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu M.A. ağır yaralandı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Suriye uyruklu Osman Haciali (33) hayatını kaybetti, yolcu konumunda bulunan Suriye uyruklu M.A. da ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gökdere Caddesi'nde meydana geldi. E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Osman Hacıali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mert CONA/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
