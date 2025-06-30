İzmir'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Kemalpaşa ilçesinde bir otomobil, direğe çarparak kaza yaptı. Sürücü Taner Kotan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Taner Kotan (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kızılüzüm Caddesi'nde meydana geldi. Taner Kotan'ın kontrolünü yitirdiği 18 AAV 584 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kotan, ekipler tarafından çıkarılarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Taner Kotan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle Kızılüzüm-Kemalpaşa Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emircan DURAK/KEMALPAŞA (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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