İzmir'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Kemalpaşa ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü T.K, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

T.K'nin kullandığı 18 AAV 584 plakalı otomobil, Ulucak Caddesi'ndeki Kiremitocağı mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan T.K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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