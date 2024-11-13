Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Elektrik Çarpması Davası: 42 Sanık Yargılanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Sanıklardan 22'si ilk kez ifade verecek ve duruşma 3 gün sürecek.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, kurumun önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu savunma yapmayan 22 sanık ilk kez hakim karşısında ifade verecek.

Olayda hayatını kaybeden iki kişinin avukatlarının delil olarak kentte yayın yapan bir yerel gazetenin, ihmallere ilişkin 5 yıl önce yaptığı haberin dosyaya eklenmesi talebi üzerine, mahkeme gazetenin dosyaya orijinal nüshasının eklenmesini istedi. Bunun üzerine "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberin bulunduğu 19 Ocak 2019 tarihli gazete dava dosyasına girdi.

Devam eden duruşma 3 gün sürecek.

Duruşma öncesi açıklama

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, duruşma öncesi İzmir Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Kızım Özge Ceren, Gdz Elektrik ve İZSU'nun ihmalleri sonucu ölmeseydi doktor olacaktı. Binlerce insanı kurtaracaktı. Gdz ve İZSU suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye sokaklarında hiçbir insan elektrik çarpması sonucu ölmesin. Türk adaletine güveniyorum." dedi.

Olay ve soruşturma süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı.

Hazırlanan iddianamede 42 şüphelinin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapsi isteniyor.

İzmir'de Elektrik Çarpması Davası: 42 Sanık Yargılanıyor
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı

 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı

"Kışlasız bedelli" tartışmalarını bitiren sözler

 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret için o da rakam verdi
Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı

Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 13 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? 2025 YKS NE ZAMAN? YKS tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi! OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.