İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 25 yaşındaki elektrik dağıtım firması çalışanı Ramiz Turgut, bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Elektrik dağıtım firması çalışanı Ramiz Turgut (25), Bağyurdu Mahallesi yakınındaki bir fabrikada bakım çalışması yaptığı sırada akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Turgut, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel