İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak müdahaleye rağmen işçi kurtarılamadı. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeni Foça yolunda bulunan bir fabrikada çalışan Utku Karabaş (29) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Karabaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karabaş'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel