İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak müdahaleye rağmen işçi kurtarılamadı. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.