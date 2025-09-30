İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümü Davasında Yargılamalar Devam Ediyor

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın ağabeyi Gökhan Öktemay, şikayetçi olmadığını belirtti. Öktemay ile ailenin avukatı duruşma salonundan ayrıldı.

Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi de adaletin yerini bulmasını, kurum ve kuruluşların kusuru varsa cezalarını çekmesini istediğini kaydederek, "Bu ülkede kimse sokakta yürürken ölmesin, adalete güveniyoruz." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanıkların neticeyi öngörmelerine rağmen üzerlerine düşen mesuliyetleri yerine getirmediğini ifade etti.

İddia makamı, 30 sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması, 9 sanığın beraati, 1 sanığın da dosyasının ayrılması yönünde görüş sundu.

Savcı, tutuklu 9 sanığın mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirildi.

Mütalaaya karşı savunma

Daha sonra sanıklar mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.

Bir sanık avukatı, cumhuriyet savcısının sunduğu esasa ilişkin mütalaanın başkalarınca hazırlandığını öne sürdü. Cumhuriyet savcısı ise "Kimse bize hazır mütalaa vermedi, biz dosyaya hakimiz." dedi.

Mahkeme heyeti başkanı ara karar için duruşmaya ara verdi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

"Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza alacaklarını umuyorum"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek, olayda ihmal ve kusuru olanların hak ettikleri cezayı almaları ve insanların yolda yürürken ölüm endişesi taşımamaları için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Tek isteğimiz adaletin gerçekleşmesidir." dedi.

Baba Ahmet Abi ise "Adalete güveniyorum. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza alacaklarını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Ttuklu sanıklardan A.K'nin eşi M.K. ise açıklamalara tepki gösterdi.

Olay ve soruşturma süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.