İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi İçin Bilirkişi Raporu Hazırlandı

İZMİR'de, sağanak sırasında su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili bir grup avukatın, sorumlu kurumların tespiti amacıyla başvurusu sonucu hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Hazırlanan raporda "Enerji kablosunun mazgalın hemen altında bulunduğu, kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği ve mazgalın kabloya baskı yapması nedeniyle izolasyonunun bozulduğu" ifadelerine yer verildi.

İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanakta, Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (32) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU: HER İKİ KURUMUN İHMALLERİ OLDUĞU KANAATİNE VARILMAKTADIR

Öte yandan bilirkişinin hazırladığı ön raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı yerde sıkıştığı ve sıcaklığın zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının nedeninin olduğu belirtildi. Besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, sıcaklığın olduğu yerde bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği, neredeyse mazgalın ulaşılabilirliğiyle aynı seviyeye geldiğine dikkat çekildi. Raporda, ilgili düzenlemeye göre bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kablo derinliğinin 15 santimetreye ayrılmış konumunda, bu kadar küçük gömülüme derinliğine neden olan faktör; rögar kapağı bitişiğinden beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru genişlemesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümünün iptal edilmiş olması. İZSU uygulamalarının olan bu kırılması asli nedenlerinden biri olduğu inancındayız. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığında derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olması asli nedenlerden biri olarak GDZ Elektrik'in uygulamalarının sonucu olduğu kanaatine varılmıştır."

Soruşturma kapsamında Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 22,5'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına kasım ayında görülecek ikinci duruşmayla devam edilecek.

'MAZGALIN KABLOYA BASKI YAPMASI NEDENİYLE İZOLASYON BOZULMUŞ'

Yargılama sürerken, bir grup avukatın sorumlu kurumların tespiti talebiyle İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurması sonucu yeniden bilirkişi incelemesi yapıldı. Hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda "Enerji kablosunun mazgalın hemen altında bulunduğu, kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği ve mazgalın kabloya baskı yapması nedeniyle izolasyonunun bozulduğu belirtilmiş" ifadelerine yer verildi.

Avukatlardan Murat Fatih Ülkü, yazılı açıklama yaparak olayın bugünlerde unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti. Bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğunu bildiren Ülkü, "Enerji kablosunun mazgalın hemen altında bulunduğu, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği, buradan kablo derinliğinin yaklaşık 15 cm civarında olduğu, kablo derinliğinin yeterli olmaması ve kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmesi nedeni ile mazgalın kabloyu ezerek izolasyon hasarına neden olduğu, buradan elektrik akımının kabloların yeterli derinlikte olmaması nedeni meydana geldiği raporda belirtiliyor" dedi.

Ülkü, raporda ayrıca "Trafo merkezinden dağıtım panolarına giden enerji kabloların risk yaratıp yaratmadığının tespiti ancak kablo üzerlerinin kazı yapılmak sureti ile açılarak tespit edilebileceği ve bunun da mevcut durumda mümkün olmadığı görülmüş, bu nedenle trafo merkezinden dağıtım panolarına giden kabloların risk yaratıp yaratmadığı tespit edilememiştir" ifadelerine yer verildiğini kaydetti.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,