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İzmir'de elektrik akımına kapılan gençlerin ölümüyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden gençlerin ölümüyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, arızaların ihbar edilmesine rağmen kökten bir çözüm bulunmamasının en önemli sorun olduğu belirtildi. Ayrıca, trafo merkezlerinde gerekli cihazların bulunmamasının da önceden önlem alınmasını engellediği ifade edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, bilirkişi raporunda daha önce de arızaların yaşandığı bölgede geçici çözümler üretildiğinin belirtildiğine işaret ederek, "Bize göre bu olayda kasıt mevcuttur. Cinayetler kasten işlenmiştir. Çünkü orada bu arızalar kökten çözülmezse insanların öleceği bilinen bir gerçektir." dedi.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

İZSU, Gdz Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda elektrik bilirkişi raporu da açıklandı.

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, AA muhabirine, bilirkişi raporunun savcılık dosyasına eklendiğini söyledi.

Sarıçiçek, bilirkişi raporunda "Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasındaki koordinasyon eksikliğinin arızanın yaşanmasına neden olduğu" görüşlerine yer verildiğini belirtti.

"Ek gözaltılar olabilir"

Sarıçiçek, savcılık tarafından mevcut bilirkişi raporunun değerlendirildiğini belirterek, "Rapor doğrultusunda savcılık tarafından gerekli ve uygun görülürse ek gözaltı kararları da verilecektir. Çünkü bu olay sadece 1-2 yıllık bir olay değil, kabloların döşendiği 2015 yılına dayanmaktadır. Bu süreçte çalışma yapan, bu olaya dahil olan, görevini ihmal eden, arızaları gidermeyen tüm suçlu ve suçluların tespitine çalışılacaktır." diye konuştu.

"Bize göre bu olayda kasıt mevcuttur"

Raporda "arızaların ihbar edilmesine rağmen kökten bir çözüm bulunmaması"nın en önemli sorun olarak öne çıktığını belirten Sarıçiçek, elektrik akımı kaçağından insanların ölebileceğinin bilinen bir gerçek olduğunu söyledi.

Raporda bu arızaların 5-6 yıldır devam ettiği, ihbarlar sonrası tamiratların yapıldığı ancak sorunun köküne inilmediğinin vurgulandığını kaydeden Sarıçiçek, şöyle konuştu:

"Sorun o gün geçiştirilmiş, geçici çözümlerle sonlandırılmıştır. Olayın köküne, kök sorununa asla inilmemiştir, sorun da buradan kaynaklanmıştır. Kök sorun hiçbir zaman çözülmemiştir, dolayısıyla burada bu elektrik akımı kaçağından insanların ölebileceği aşikar ve açık bilinen bir şeydir. Bize göre bu olayda kasıt mevcuttur. Cinayetler kasten işlenmiştir. Çünkü orada bu arızalar kökten çözülmezse, insanların öleceği bilinen bir gerçektir. O yüzden biz soruşturma davasında kasten ölümle suçluların cezalandırılması için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız."

Trafo merkezlerinde RCD (Artık Akım Koruma Cihazı) ve RCM (Artık Akım İzleme Cihazı) bulunmamasının da bu arızaların önceden görülüp giderilmesinin önüne geçtiği ifade eden Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Bu cihaz, vatandaşın ihbarına gerek olmadan trafo merkezlerinde arızanın direkt görülmesi yoluyla tespit edilip giderilmesini sağlıyor. Eğer Gdz Elektrik A.Ş'de böyle bir cihaz olmuş olsaydı, direkt arızanın nerede ve hangi sokakta olduğu anında tespit edilebilecek ve görülebilecek, ekipler tarafından da anında giderilebilecekti. Böylece ölümler de meydana gelmeyecekti."

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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