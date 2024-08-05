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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili Suç Duyurusu

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İzmir'de yaşanan sağanak yağış sonucu elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybeden 2 kişinin babası, belediye başkanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

İZMİR'de sokakta yürürken elektrik akımına kapılıp, ölen 2 kişiden Özge Ceren Deniz'in (23) babası Ahmet Abi (51), avukatı aracılığıyla İzmir Büyükşehir ve Konak belediyelerinin mevcut ve önceki dönem ile Çiğli'nin mevcut belediye başkanın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında 'Suçta sorumlulukları ve kusurları olduğu' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de 12 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında başlayan sağanakta, Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi. Tutuklanan sanıklardan Zekeriya T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'DAVAMIZIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'nin avukatı Ayşe Sarıçiçek, bugün adliyeye gelerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Daire Başkanı ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın yer aldığı 5 kişi hakkında 'Suçta sorumlulukları ve kusurları olduğu' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Sarıçiçek, "İhmali ve kusuru bulunduğuna inandığımız kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. İhmali, bir kusuru bulunan herkesin olası kastla yargılanarak ceza alması için davamızın takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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