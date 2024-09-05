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İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin davası başladı

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılanmasına başlandı. Davada Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hazır bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılanmasına başlandı.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, duruşma salonunda hazır bulundu, İZSU'nun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in KKTC vatandaşlığının da olması nedeniyle KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali de duruşmayı izlemek üzere salona geldi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan konuk bakan Arıklı, ihmaller zinciri sonucu yaşanan olayda 2 acı kaybın olduğunu belirterek, "Bu iki acı kayıptan bir tanesi de Kıbrıslı bir çocuğumuz. Burada tıp fakültesi öğrencisiydi. Maalesef buna kaza demek ne kadar doğru bilmiyorum ama yıllar süren ihmallerin getirdiği acı bir olay. Aile hakkını arıyor. Biz de KKTC'nin milletvekilleri ve hükümeti olarak buradayız. Aileye destek veriyoruz hem de bu acı olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan etmek istiyoruz." dedi.

Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali ise baba Ahmet Abi'nin okul arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Çok menfur bir olay neticesinde bir kayıp yaşadık. Bizim yurttaşımız. Hem bu sebeple hem de kardeşimin yanında durmak için buradayım. Umarım ki yargı süreci adil bir şekilde sonlanır. Hem kamu vicdanını rahatlatacak hem de benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını sağlayacak, zorlayıcı etki yapacak bir sonuç ortaya çıkar." diye konuştu.

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi de olaydan sorumlu olan kişi ve kurumların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti.

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise olayda kusuru olanların en üst sınırdan cezalandırılması için mücadele edeceklerini bildirdi.

Dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 14'ü tutuklanmış, 1 kişi itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bu kurumun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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