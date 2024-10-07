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İzmir'de Ekmek Fiyatları Denetlendi, Usulsüz Satışlara Ceza Uygulanacak

İzmir'de Ekmek Fiyatları Denetlendi, Usulsüz Satışlara Ceza Uygulanacak
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İzmir'in Konak ilçesinde, ekmek fiyatları üzerinde denetimler yapıldı. Belirlenen tarife fiyatlarının üzerinde satış yapan fırınlara 100 bin ile 1 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacak.

İZMİR'in Konak ilçesinde, tarifenin üzerinde fiyatla ekmek satışı yapan fırın ve diğer işletmeler denetlendi. Denetimlerde usulüne uygun bulunmayan işletmeler hakkında tutanak tutulup, 100 bin ile 1milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ekmeğin resmi olarak belirlenen tarife fiyatının üzerinde satışının yapıldığına ilişkin şikayetler ve bildirimler üzerine Türkiye genelinde ekmek satışı yapan fırın ve diğer işletmelerde denetimler yapılmaya başladı. İzmir'in Konak ilçesinde de gerçekleştirilen denetimlerde usulüne uygun olarak alınan numuneler tartılıp, gramaj ile birlikte tarife fiyat denetimleri yapıldı.

'USULÜNE UYGUN BULUNMAYAN İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK'

İzmir'de 200 gramlık ekmeği 10 TL, kilogramı ise 50 TL üzerinde satış yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine aykırılıktan tutanak düzenlenip, belgelerin değerlendirilmek üzere Bakanlık Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sunulacağı bildirildi. Kurul tarafından usulüne uygun bulunmayan işletmeye 100 bin ile 1milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi. İzmir İl Ticaret Müdürlüğü tarafından, il genelinde denetimlere aralıksız devam edileceği duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara çağrıda bulunarak, tarife üzerinde satış yapan işletmelerin bakanlığın HFA mobil uygulamasına bildirilmesi durumunda gerekli idari yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konak Ekmek İzmir

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