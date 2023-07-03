İzmir'de Ekin Tarlasında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan yangın, ekin tarlasından ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağlar Mahallesi'nde ekin tarlasında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 2 uçakla havadan 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor.