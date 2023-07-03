Üye Girişi
Haberler
İzmir'de Ekin Tarlasında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

İzmir'de Ekin Tarlasında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Güncel Haberler

İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan yangın, ekin tarlasından ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

-İZMİR'in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın, ormana da sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yağlar Mahallesi'nde ekin tarlasında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 2 uçakla havadan 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title