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İzmir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı

İzmir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 677/25 Sokak'ta seyreden S.A. idaresindeki 34 JBY 42 plakalı otomobil, park halindeki tıra ve yol kenarındaki 3 kişiye çarptı.

Şerife Önen'in (40) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Hevra Ö. ile annesi Pınar Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafif yaralanan ehliyeti bulunmayan 15 yaşındaki araç sürücüsü S.A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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