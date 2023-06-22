İzmir'de eğlence yerlerine müzik yayını için saat kısıtlaması esnetildi

KERİM UĞUR

İzmir'de eğlence yerlerine müzik yayını için getirilen saat kısıtlaması esnetildi. İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararına göre, açık eğlence yerlerinde saat: 01: 00'a kadar canlı müzik yayını yapılabilecek. Kapalı eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayınları ise saat: 04: 00'da son bulacak. İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu kararı, "Mahalli Çevre Kurulu kararıyla gece saat 04: 00'e kadar uzatıldı ama bana göre bu karar yanlış. Arzum işletmelerin belediyelerden aldıkları ruhsatlarda yazan iş yeri açma ve kapatma saatlerine uygun bir şekilde müzik yapabilmeleriydi" sözleriyle değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl mayıs ayında eğlence yerlerinde gece yarısından sonra uygulanan müzik yasağının bir saat esnetilmesinin ardından bir yıl sonra bu kez İzmir İl Mahalli Çevre Kurulu, pandemi nedeniyle alınan müzik yasağı kararının saatlerini esnetti. Mahalli Çevre Kurulu kararına göre; İzmir'de açık alanlarda saat: 01: 00'a kadar canlı müzik yayını yapılabilecek. Kapalı eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayınları ise saat: 04: 00'da son bulacak.

Kararı değerlendiren Kıbrıs Şehitleri İş Adamları Derneği ve İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu, kararın işletmeler açısından iyi bir gelişme ancak yetersiz olduğuna dikkat çekerek "Mahalli çevre kurulu kararıyla 2023/06 sayılı kararıyla gece saat dörde kadar uzatıldı şeklinde bir karar var. Elimizde ama bana göre bu karar yanlış. Yani kararın yanlışlığı şu; tabii 04: 00'e kadar uzatılması iyi bir şey ama benim isteğim, arzum işletmelerin belediyelerden aldıkları ruhsatlarda yazan iş yeri açma ve kapatma saatlerine uygun bir şekilde müzik yapabilmeleriydi. Bu böyle bir karar değil. Bu karar saat 04: 00'e kadar verilmiş bir karar. Saat 05: 00'a kadar açık olan işletmeler var. Onlar ne olacak? Onlar düşünülmemiş. Ama tabii iyi bir karar. Bunca zamandır bekle aslında bunun Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kaldırılması gerekirdi. Her ilin çevre kurullarının tek tek karar alması gereksiz bir olaydı. Ama böyle bir şey uygun görmüşler. Burada bir sıkıntılı olayımız var. Bazı bölgelerde kaymakamlık teklifleriyle bu saatlerin geri çekilebileceği notu var o not ne için atılmış onu bilemiyoruz" dedi.

Torcu açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Tabii bir de bir olay daha var. Ciddi bir gürültü kirliliği var. Bunu nasıl önleyecekler? Onu da bilemiyorum. Çünkü yetki artık bu saatten sonra ilçe ve müdürlüğünde bizler eskiden canlı müzik ruhsatı almış olan işletmeler 2024'ün Nisan ayına kadar ruhsatlarımızı değiştirmek zorundayız. Müzik ruhsatlarımızı, yeni ruhsat alanlar yeni yönetmeliğe tabi il çevre müdürlüklerinden müzik ruhsatı almak zorundalar. Tabii bu arada desibeller değişmiş. Mesela bizler de doksan desibel müzik yapabilir iken şimdi yeni yönetmelikle altmış desibele düşürülmüş. Bakalım önümüzü göreceğiz. Evet iyi bir karar yapılması gerekiyordu. Ama bunun tabii bizlere de fikri sorulsa önerilerimizi dile getirsek çok daha iyi olurdu ama hayırlı olsun. Çevre ve gürültüyle ilgili yeni yönetmelikte kapalı ve açık alan tanımları getirilmiş. Tabii bizlerin hepimizin alanları kapalı alan. Açık alanlarda 00: 00'dan sonra müzik yasağı kesinlikle var. Tabii bu arada sahildeki yerler ne olacak? Onu bilemiyorum. Oradaki arkadaşların bu konuda ne talebi olacak? Nasıl olacak? Onu zaman gösterecek"