İzmir'de Eğlence Merkezinde Dekor Duvarı Çöktü: 6 Yaralı
Bornova'daki bir eğlence merkezinde dekor duvarın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence merkezinde dekor duvarın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezindeki dekor duvar, henüz bilinmeyen nedenle müşterilerin üzerine çöktü.
Dekorun altında kalan 6 müşteri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel