İzmir'de Eğlence Merkezinde Dekor Duvarı Çöktü: 6 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence merkezinde dekor duvarın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezindeki dekor duvar, henüz bilinmeyen nedenle müşterilerin üzerine çöktü.

Dekorun altında kalan 6 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.