İzmir'de eğlence mekanlarına sahte içki satan 11 şüpheli yakalandı Güncel Haberler İzmir'de eğlence mekanlarına sahte içki sattığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de eğlence mekanlarına sahte içki sattığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki eğlence mekanlarından temin ettikleri tüketilmiş içki şişelerini imal ettikleri sahte içkiyle doldurup, orijinal ürünmüş gibi yine eğlence mekanları üzerinden piyasaya süren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konak ilçesindeki Alsancak semtinde bulunan 30 eğlence mekanı ile 8 ilçede belirlenen bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 30 bin 154 şişe sahte içki, 130 litre şişelenmemiş sahte içki, 188 litre etil alkol, 51 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü İzmir Yerel Güncel Haberler

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