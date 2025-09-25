Haberler

İzmir'de Eğlence Mekanındaki Tartışmalı Görüntüler Üzerine Soruşturma Başlatıldı

İzmir'de bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler nedeniyle A.S. ve H.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından soruşturma başlattı.

İZMİR'de bir eğlence mekanında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında A.S. ile H.K., gözaltına alındı.

İzmir'deki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
