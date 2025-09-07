Haberler

İzmir'de Eğitim Uçağının Düşüş Anı Güvenlik Kamerasında

Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağının görüntüleri ortaya çıktı. Uçak, Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalandıktan sonra mısır tarlasına düştü, pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

Selçuk Efes Havalimanı'ndan 3 Eylül'de eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düşmüş, pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
