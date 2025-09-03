İzmir'de Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti

(İZMİR) – İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim amaçlı havalanan bir uçak mısır tarlasına düştü. Olayda 1 pilot yaşamını yitirdi. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır" denildi.

Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, eğitim için havalanan bir helikopter mısır tarlasına düştü. İlk belirlemelere göre kazada 1 pilot hayatını kaybetti.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."