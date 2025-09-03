Haberler

İzmir'de Eğitim Uçağı Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağında pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme ve tahkikat devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir'in Torbalı İlçesi Kırbaş Mahallesi'nde düşen eğitim uçağıyla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
